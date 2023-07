F1 Autriche – Pérez après la bataille musclée avec Verstappen : "On a tous les deux un peu dépassé les limites"

Max Verstappen a une fois de plus dominé la concurrence ce samedi. Après avoir remporté le Shootout, le Néerlandais s’est adjugé la deuxième course sprint de la saison, à l’occasion du GP d’Autriche. Il a devancé son équipier Sergio Pérez, avec qui il a vécu une bataille très musclée dans les premiers virages. Le champion du monde s’est d’ailleurs énervé après avoir été "poussé" dans l’herbe.

"Je ne lui ai rien dit de mal. J’ai juste demandé ce qu’il se passait. Mais après la course, j’ai directement parlé avec Checo et il m’a expliqué qu’il ne m’avait pas vu. C’est déjà du passé", a-t-il confié au micro de Gaëtan Vigneron.

Dominateur, Verstappen s’est imposé sous la pluie avec plus de 20 secondes d’avance sur Pérez, le tout en 24 tours : "J’essaye juste de faire de mon mieux. J’aime conduire quand la piste est mouillée. Il y avait beaucoup de stratégies différentes aujourd’hui, c’était très fun".

Le Mexicain, 2e de la course sprint, est, lui aussi, revenu sur le duel musclé avec Verstappen.

"On a tous les deux un peu dépassé les limites. Les conditions météorologiques n’ont pas aidé. Nous en avons parlé, ça n’arrivera plus. Premier et deuxième, c’est un beau résultat d’équipe. Dimanche, la course va être très longue pour moi, je ne me sens pas très bien. J’ai besoin de me reposer", a conclu Pérez.

Prochain rendez-vous ? Ce dimanche dès 14h30 sur Tipik pour suivre Warm Up avant de vivre le départ du neuvième Grand Prix de la saison dans la foulée.