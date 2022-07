F1 Autriche – Max Verstappen savoure sa pole : "Je savais que ça allait être serré"

Max Verstappen s’élancera en pole de la course sprint ce samedi lors du GP d’Autriche. Le pilote Red Bull devance la Ferrari de Charles Leclerc pour… 29 millièmes. De quoi savourer cette nouvelle pole. "Cela a été difficile. Surtout dans les premiers virages, mais je me suis bien rattrapé dans le dernier secteur. Je savais que ça allait être serré et c’est toujours chouette de finir devant".

Solide leader du championnat, le Néerlandais vise le week-end parfait sur un circuit qu’il affectionne. "La voiture fonctionne généralement bien en course. D’ailleurs, les qualifications sont notre point faible d’habitude donc j’espère que ça ira ce samedi. J’adore rouler ici, j’ai toujours un sourire quand je vois les supporters devenir fous en tribune".

Côté Rouge, la déception est présente mais pas question de faire une croix sur la victoire. "J’étais très proche, mais Max est devant. J’ai eu un peu de mal à mettre les pneus dans la bonne fenêtre après le deuxième drapeau rouge. C’est dommage mais on n’est que vendredi et en me penchant sur les cinq dernières courses, c’est le dimanche qui compte. On a la voiture, on doit juste réaliser une course propre avec une bonne stratégie dimanche", avance Leclerc.

Même son de cloche du côté du dernier vainqueur du GP de Grande-Bretagne, Carlos Sainz. "Ca a été un dernier tour compliqué en Q3. Nos pneus n’étaient pas à température après le drapeau rouge mais je suis passé proche de la pole. La troisième place est intéressante pour pouvoir attaquer Max au départ".

Comme souvent cette saison, Ferrari et Red Bull lutteront pour la victoire dès ce samedi lors d’une course sprint à suivre à partir de 16h25 sur les médias de la RTBF.