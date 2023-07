F1 Autriche : Max Verstappen pour asseoir sa domination lors de la course sprint (Direct vidéo 16h25)

Comme la veille lors des qualifications du Grand Prix de dimanche, Max Verstappen a réalisé le meilleur chrono des qualifications de la course sprint (Sprint Shootout) du Grand Prix d’Autriche, samedi en tout début d’après-midi sur le Red Bull Ring de Spielberg.

La course longue de 100 km se déroulera à partir de 16h30. Les huit premiers de la course sprint marqueront des points au championnat.

Le Néerlandais s’élancera devant son équipier Sergio Pérez, Lando Norris et l’Allemand Nico Hülkenberg, auteur du 4e temps.

Les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc ont pris les 5e et 6e places du Sprint Shootout. De son côté, Lewis Hamilton (Mercedes) n’a signé que le 18e chrono et partira donc de cette place sur la grille.

La course sprint est à vivre en direct sur Tipik dès 16h25.