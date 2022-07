F1 Autriche – Leclerc met fin à une série de trois mois sans victoire : "Je suis resté optimiste mais ça a été difficile"

Sa dernière victoire remontait au 10 avril dernier au GP d'Australie. Charles Leclerc a donc dû attendre trois mois jour pour jour avant de remonter sur la plus haute marche du podium en Autriche. Le pilote Ferrari a dominé la Red Bull de Max Verstappen pour renouer avec la victoire après quelques semaines compliquées. "Je suis très heureux. Depuis cinq courses, je gardais le sourire et restais optimiste mais ça a été très difficile. Ça a été dur de connaître des déceptions course après course. On doit cependant regarder ce qui est arrivé à Carlos Sainz car notre fiabilité reste un problème".

Deuxième après avoir décroché la pole vendredi et remporté la course sprint le lendemain, Verstappen quitte l’Autriche serein. "Je suis content. C’est même mieux que ce je pensais à un moment durant la course quand Sainz était très proche. On a cependant manqué de rythme. C’est étrange car d’habitude tout va bien à ce niveau-là. Je ne suis pas surpris de la victoire de Ferrari car même durant la course sprint, ils étaient très rapides sur la fin".

De son côté, Lewis Hamilton glane un deuxième podium consécutif et semble revenir dans le coup malgré un début de week-end compliqué. "Je suis si heureux d’être sur le podium. Surtout après mon crash de vendredi. L’équipe a travaillé tellement dur pour me préparer une nouvelle voiture. Revenir après cela et apporter de bons points à Mercedes est vraiment génial. On continue à travailler pour se rapprocher des Red Bull et Ferrari".

Le prochain rendez-vous est fixé dans deux semaines en France pour la douzième manche de la saison.