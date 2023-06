F1 Autriche – Leclerc : "Helmut Marko nous craint ce week-end ? Il est un peu optimiste, il ne pense pas ce qu’il dit"

Au Canada, Ferrari s’est loupée en qualification. Charles Leclerc s’est retrouvé piégé et bloqué en Q2 (11e chrono), tandis que Carlos Sainz n’a pu faire mieux que 8e. En course, la monoplaces au cheval cabré ont terminé 4e et 5e mais surtout affiché un visage plus convaincant alors que depuis le début de saison c’est justement le rythme de course qui inquiète côté italien. De quoi peut-être jeter un regard plus positif sur les GP à venir. Du côté de la concurrence en tout cas, Helmut Marko, l’un des dirigeants de l’équipe Red Bull, n’hésite pas à pointer Ferrari comme l’écurie à tenir à l’œil ce week-end, mais Leclerc ne croit pas vraiment aux propos de l’Autrichien.



"Généralement on est assez bons pour mettre la voiture au point rapidement, donc le format de week-end sprint laisse plus d’opportunités pour nous, parce que la concurrence a moins de temps pour améliorer la voiture. Mais bon Helmut (Marko) est un peu optimiste parce qu’ils ont quand même une très bonne avance en course, donc je pense qu’il dit ça comme ça, mais je ne suis pas sûr qu’il le pense vraiment", conclut le Monégasque à notre micro.