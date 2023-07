F1 Autriche – Leclerc et Ferrari de retour aux avant-postes : "Cela fait plaisir d’être sur le podium"

Il est décidément inarrêtable ! En Autriche, Max Verstappen a remporté son cinquième succès de rang, le septième de la saison et le 42e de sa carrière pour dépasser le légendaire Ayrton Senna.

Le double champion du monde réalise le week-end parfait en se montrant le plus rapide lors des essais libres, avant de s’offrir la pole, le shootout, la course sprint.. et le tour le plus rapide. Un meilleur chrono signé dans le dernier tour et après être entré aux stands pour chausser de nouveaux pneus. Un pari risqué mais réussi par le Néerlandais. "Quand vous vivez un si bon week-end, vous voulez tout glaner. L’équipe était nerveuse lors de ce dernier arrêt aux stands mais je leur faisais confiance et on a réussi à obtenir ce meilleur tour. Tout va bien en ce moment, je profite mais la saison est encore longue et on voudra déjà gagner dès la semaine prochaine en Angleterre".

Deuxième, Charles Leclerc signe son meilleur résultat de la saison et monte sur le podium pour la deuxième fois en 2023 après une troisième place à Bakou. "Cela fait plaisir d’être de retour sur le podium, surtout après une journée compliquée samedi. Le feeling est là, mais on a encore du boulot car Max et Checo avaient un gros rythme".

Derrière, Sergio Pérez met fin à une série de trois courses consécutives sans podium et réalise également une superbe remontée puisque le Mexicain s’était élancé quinzième. "C’était une chouette bataille avec Carlos Sainz. Je veux retrouver la forme que j’ai connue en début de saison, j’espère que ce résultat sera un tournant".

La F1 sera de retour dès la semaine prochaine sur le mythique circuit de Silverstone.