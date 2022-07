F1 Autriche – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "On a eu droit à une séance qualificative épique"

La F1 pose ses valises en Autriche ce week-end pour disputer la onzième manche de la saison. Un week-end au format particulier puisqu’il voit le retour de la course sprint, pour la deuxième fois de l'année après Imola. L’occasion de revenir sur les faits marquants de la journée grâce à notre envoyé spécial, Gaëtan Vigneron. "On a eu droit à une séance qualificative épique et en plusieurs épisodes. Le top 3 se tient en 82 millièmes, c’est d’ailleurs le top 3 le plus serré en Q3 depuis le GP de Sakhir en 2020".

Comme à Imola, on retrouvera Max Verstappen et Charles Leclerc en première ligne. Le Monégasque avait alors pris la tête mais le Néerlandais s’était finalement imposé. "C’est sa seizième pole et la troisième de l’année. Il semble avoir repris le dessus sur Sergio Pérez après un nouveau développement sur la RB18 qui va visiblement dans le sens souhaité par le champion du monde".

Proche de l’écurie autrichienne, Ferrari souhaite au plus vite tourner la page après quelques polémiques connues en Grande-Bretagne. "On dit que tout va bien et qu’il n’y a pas de rififi après les stratégies controversées à Silverstone".

Une séance également marquée par les sorties de piste des Mercedes en Q3. "Lewis Hamilton part a la faute, c’est très rare, alors qu’il pouvait viser la première ligne. De son côté, George Russell a dû faire un passage chez les commissaires sportifs pour avoir traversé la piste sans autorisation. A noter également les deux Alpine et les deux Haas dans le top 10. Au contraire de McLaren et Aston Martin, qui ont connu un vendredi catastrophique".

Le prochain rendez-vous est fixé dès samedi à partir de 16h25 pour suivre la course sprint en direct sur Tipik.