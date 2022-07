F1 Autriche - Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Ferrari est-elle désormais forcée de désigner un premier pilote ?"

Le week-end du Grand Prix d'Autriche a rendu son deuxième verdict ce samedi. En pole vendredi, Max Verstappen a une nouvelle fois dominé les débats ce samedi pour s'offrir la course sprint devant les Ferrari.

Gaëtan Vigneron, notre spécialiste F1, revient sur la domination du champion du monde. "Il creuse un petit peu plus l'écart sur Charles Leclerc au championnat avec 44 points d'avance. Le Néerlandais a été mis sous pression au début de la course par les pilotes Ferrari, avant qu'ils ne se battent ensuite entre eux, ce qui a été tout profit pour Verstappen".

La Scuderia doit-elle désormais désigner un pilote numéro un pour pouvoir rivaliser avec le champion du monde ? "Red Bull l'a fait avec Sergio Pérez, qui a prolongé son contrat mais qui a retrouvé son habit de lieutenant. Côté Ferrari, on hésite encore. A force de lutter entre eux, les pilotes ont dégradé leurs pneus, manquant de munitions en fin de Grand Prix pour espérer inverser la tendance".

Un scénario différent sera cependant attendu ce dimanche avec une course de 71 tours, contre 23 lors de la course sprint. "Il y aura la gestion et la dégradation des pneus, tout comme la météo qui pourrait venir ajouter son petit grain de sel. On attend donc un combat entre deux Ferrari contre une Red Bull même si Pérez est bien remonté et s'élancera cinquième".

Verstappen pourra-t-il dominer les Rouges en Autriche ? On le saura dès dimanche à partir de 14h30 pour Warm Up avant de vivre le Grand Prix dans la foulée en direct sur Tipik.