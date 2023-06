F1 Autriche – Le débriefing de Gaëtan Vigneron avec Frédéric Vasseur : "C’est un bon pas en avant pour Ferrari"

Fin de la première journée en Autriche, cadre de la neuvième manche de la saison de F1. Un vendredi particulier puisqu’il marquait le retour du format sprint, pour la deuxième fois cette année, et donc la tenue de la séance qualificative en vue de la course de dimanche. Accompagné de Frédéric Vasseur, patron des Rouges, Gaëtan Vigneron revient sur les faits marquants de la journée à Spielberg.

Une journée réussie pour Ferrari, qui accroche le top 3 et voit Charles Leclerc finir à 48 millièmes du poleman Max Verstappen. "Ce sont 48 millièmes de trop", sourit le Français. "C’est un bon pas en avant pour nous, on a fait une qualification solide. C’est important de capitaliser là-dessus, comme on l’avait fait au Canada".

Vasseur reste serein, malgré les nets progrès montrés par la Scuderia. "On doit améliorer notre travail, sans penser aux autres".

L’ancien patron d’Alfa Romeo analyse également les limites de la piste qui ont pénalisé de nombreux pilotes, à l’image de Sergio Pérez qui s’élancera quinzième après les avoir dépassées à trois reprises en Q2. "Si c’était un rail, il n’y aurait pas de discussion. Mais on peut regretter qu’il y ait un délai entre le dépassement de la limite et la décision, c’est très difficile à gérer pour nous. On a renvoyé Carlos Sainz en piste et on a brûlé un train de pneus pour rien car on n’était pas sûr du tour d’avant. Mais c’est comme ça".

