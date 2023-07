F1 Autriche – Le débriefing de Gaëtan Vigneron avec David Coulthard : "Verstappen ne gagnera pas tous les Grands Prix cette année"

Max Verstappen est le grand vainqueur du Grand Prix d’Autriche. Notre expert F1, Gaëtan Vigneron, en a alors profité pour discuter avec l’ancien pilote David Coulthard au terme du dénouement de ce neuvième rendez-vous de la saison.

L’ancien pilote Williams, McLaren et Red Bull souligne l’immense travail réalisé par le Néerlandais. "C’est un pilote exceptionnel, c’est dingue qu’on lui retire du crédit. Il est aux côtés de Lewis Hamilton, Michael Schumacher et Ayrton Senna. C’est un multiple champion du monde et il exploite mieux la voiture que son coéquipier Sergio Pérez. C’est la seule comparaison que l’on peut avoir en Formule 1".

Avant d’analyser les performances des autres écuries. "Ferrari semble être plus compétitif, les McLaren vont mieux avec leurs évolutions et Mercedes a vécu un week-end plus discret. Notamment du côté de Hamilton, qui a connu quelques soucis avec les limites de la piste. On a d’ailleurs entendu Toto Wolff lui demander de se concentrer lors d’un message radio. Mais c’est un week-end encourageant, surtout lors des qualifications où c’était très serré ! Verstappen ne gagnera pas tous les Grands Prix cette année", affirme l’Ecossais.

Mais qui est donc la deuxième force du plateau, derrière Red Bull ? Le vice-champion du monde 2001 a sa petite idée. "Je pense que c’est Ferrari. Aston Martin a été moins rapide lors de ces deux derniers Grands Prix. Alpine manque de régularité et Mercedes a connu un week-end plus difficile. La F1 est également une course au développement, Red Bull a débuté avec une bonne voiture et leurs évolutions leur permettent de garder le rythme".

Alors Verstappen signera-t-il une sixième victoire consécutive ? Réponse à Silverstone dès la semaine prochaine.