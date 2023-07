F1 Autriche – Lando Norris et McLaren loin des avant-postes : "La Formule 1 peut être injuste par moments"

La F1 pose ses valises en Autriche ce week-end, cadre de la neuvième manche de la saison. Une année 2023 qui n’a pas entamé de la meilleure des manières pour la mythique écurie McLaren et son talentueux pilote Lando Norris puisque les pensionnaires d’Enstone ne sont que la sixième force du plateau avec 17 petites unités.

En Formule 1 depuis 2019 déjà, le pilote de 23 ans ne perd pas espoir d’un jour devenir champion du monde, mais sait que cela ne provient pas uniquement de lui. "Tout dépend de la voiture ! Si vous êtes chez Red Bull, vous pouvez vous battre pour le titre. Chaque situation est différente, vous pouvez être un pilote chanceux ou malchanceux. Pour prendre un exemple, Lewis Hamilton a fait ses premiers pas en F1 dans une voiture qui jouait la gagne (en 2007 chez McLaren, ndlr) , contrairement à moi".

Toujours au micro de Gaëtan Vigneron, le Britannique poursuit. "La F1 peut être injuste par moments. Mon travail est de tirer le maximum de ma voiture chaque week-end. J’espère qu’on sera de plus en plus proche des avant-postes et qu’on pourra rapidement se battre devant avec Max Verstappen, Lewis ou George Russell. J’ai hâte".

Celui qui pointe à la onzième place du championnat analyse également le boulot accompli par Red Bull, largement au-dessus du lot cette année. "Il n’y a pas qu’un facteur. Les pilotes sont très rapides et les ingénieurs font du bon boulot. Ils n’ont pas un élément magique. Ils ont du talent, des gens intelligents et ils travaillent dur pour y arriver".

Le coéquipier d’Oscar Piastri voudra certainement commencer à réduire l’écart avec les autres écuries dès ce week-end sur les terres de Red Bull, alors qu'il apporte de grandes modifications sur sa MCL60 en Autriche et qu'il s'élancera quatrième dimanche.