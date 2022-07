F1 Autriche : la FIA prend au sérieux des incidents survenus au sein du public, des agressions sexuelles évoquées

La Formule 1 a posé ses bagages en Autriche pour le week-end et il semblerait que tout ne se soit pas passé comme prévu en tribunes. Plusieurs membres du public auraient rapporté des agressions sexuelles à la sécurité et aux organisateurs de la course. On évoque des agressions envers des jeunes femmes supportrices de Lewis Hamilton commises par des membres de la "Orange Army", acquis à la cause de Max Verstappen. Les accusations seraient multiples et les appels à se manifester si d’autres victimes existent ont été lancés sur les réseaux sociaux. C’est également sur les réseaux que plusieurs membres de la "Orange Army" se sont déjà désolidarisés des actes présumés commis par d’autres "supporters".

La FIA a publié un bref communiqué ce matin : "Nous avons été avertis du fait que des fans ont été victimes de commentaires totalement inacceptables de la part d’autres au Grand-Prix d’Autriche. Nous prenons cette affaire très au sérieux, nous l’avons soulevée avec l’équipe de sécurité et nous allons parler avec ceux qui nous ont rapporté ces incidents. Ce type de comportements est inacceptable et nous ne les tolérons pas."

Nombreuses personnes ont réagi sur les réseaux sociaux en demandant des actes plutôt que des paroles.