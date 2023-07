F1 Autriche : l’intouchable Verstappen empoche la deuxième course sprint de la saison

Max Verstappen réalise jusqu’ici le week-end parfait en Autriche, sur les terres de Red Bull. Dominateur de la seule séance d’essais libres, auteur de la pole pour le Grand Prix vendredi et vainqueur du Shootout plus tôt ce samedi, le Néerlandais a également remporté la deuxième course sprint de la saison sur le Red Bull Ring de Spielberg. Verstappen s’est imposé devant Sergio Pérez et Carlos Sainz, et empoche donc huit points supplémentaires pour asseoir encore un peu plus sa domination sur ses "concurrents".

Parti en pole position devant son équipier Pérez, Verstappen a rapidement perdu sa première place au profit du Mexicain, auteur d’un excellent départ. Piqué au vif, le Néerlandais est directement passé à l’attaque pour tenter de reprendre sa place de leader. Et quelques secondes plus tard, Verstappen est repassé devant dans le virage. Dans le même temps, le surprenant Nico Hülkenberg, parti 4e, a profité de la bagarre entre les deux pilotes Red Bull pour se positionner juste derrière Super Max.

Le leader du championnat du monde des pilotes ne sera par la suite plus jamais inquiété.

Au 12e tour, Pérez va de son côté cravacher pour récupérer sa 2e place aux dépens d’Hülkenberg, qui va descendre dans la hiérarchie après être rentré aux stands pour un changement de pneus.

Max Verstappen, trop fort pour la concurrence, s’impose finalement avec plus de 20 secondes d’avance sur Pérez… au terme des 24 tours. Dimanche, le Néerlandais tentera de remporter sa 7e victoire de la saison.

