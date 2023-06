F1 Autriche – Helmut Marko : "Verstappen est le seul qu’on puisse comparer à Senna"

En s’imposant au Canada il y a quinze jours, Max Verstappen a marqué l’histoire puisqu’il en a profité pour égaler les 41 victoires d’Ayrton Senna. Le Néerlandais est encore devancé par Prost (51 succès), Vettel (53), Schumacher (91) et Hamilton (103), mais le double champion du monde ne va de toute façon pas s’arrêter là et cette nouvelle victoire à Montréal a également permis à Red Bull d’engranger son 100e succès depuis la création de l’équipe. Le premier date de 2009 avec un Sebastien Vettel qui a grandement contribué à l’éclosion du team durant les saisons suivantes. Et pour se prononcer sur les grandes années de l’équipe, Helmut Marko, l’un des dirigeants emblématiques du team est forcément particulièrement bien placé.



“Toute cette histoire est le résultat de la volonté d’un homme : Dietrich Mateschitz (ndlr : créateur de la marque Red Bull et décédé en octobre dernier) qui a permis la création d’une écurie à succès, d’un magnifique circuit (le Red Bull Ring sur lequel évoluent les F1 ce week-end) et d’une marque mondialement connue. C’est un tout. Et dans l’équipe F1, c’est la passion qui nous réunit tous et qui anime chaque membre de l’équipe. On aime ce que l’on fait et Max Verstappen en est le meilleur exemple : détermination, implication et esprit d’équipe."



Forcément le succès de Red Bull peut irriter certains teams. Tous sont des constructeurs et se retrouvent dominés par une équipe issue d’une boisson énergétique et devenue l’un des teams référence en Formule 1.



“Nous avions déjà connu cette situation avec Sebastian Vettel qui a enchaîné quatre titres mondiaux “, poursuit Helmut Marko. "On accumulait les succès même sans avoir le meilleur moteur et cela ne ravissait pas les autres équipes. Nous n’avons pas toujours été les bienvenus on va le dire comme ça pour rester correct (rire).“



Et dans l’histoire de l’écurie Red Bull, même s’il lui reste de belles années devant lui, Max Verstappen (découvert par Marko) est l’une des clés de la réussite du team, à l’instar de Vettel de 2010 à 2013.



“Verstappen est un talent époustouflant, poursuit Marko. Dès son plus jeune âge il a parfaitement été épaulé par son père, Jos, et puis toutes les planètes se sont alignées. Il possède une personnalité particulièrement forte malgré son jeune âge. À présent il compte 41 victoires et vient d’égaler Ayrton Senna. Je pense qu’il est le seul qu’on puisse comparer au Brésilien. Max va encore muscler sa personnalité au fur et à mesure des années, mais pour l’instant tout s’imbrique parfaitement : la marque Red Bull, notre esprit d’équipe et l’engagement de Max qui consacre toute sa vue à la course.“