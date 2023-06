Depuis deux courses, Mercedes commence à voir le bout du tunnel. Engluée dans ses problèmes de rebonds l’an dernier et toujours pas assez performante au début de cette saison, l’écurie a fait prendre une direction complètement différente à sa W13 et changé de philosophie aérodynamique depuis Monaco. Les troupes de Toto Wolff ont abandonné le concept " zéro ponton " où les flancs de la voiture étaient quasi absents pour repasser à un design plus classique. Et la décision semble payer puisque le team reste sur un double podium en Espagne et une troisième place pour Lewis Hamilton au GP du Canada il y a quinze jours. Le mois écoulé a clairement donné un nouvel élan à Mercedes. Les signes sont très encourageants selon George Russell : “On savait que l’Espagne conviendrait bien à notre voiture et que le circuit nous permettrait de juger nos évolutions, mais nous avons été particulièrement satisfaits de voir que nous pouvions rivaliser sur un tracé comme celui du Canada avec des spécificités totalement opposées à celui de Barcelone. À Montréal, notre rythme de course était très bon, nous faisions jeu égal avec Aston Martin, et Verstappen était moins loin que d’habitude également. Donc ce sera très intéressant d’avoir une troisième référence ici en Autriche, même si Red Bull reste imperturbable “.



Et il est vrai que les chiffres sont éloquents, puisqu’en tenant compte de la fin de saison dernière, l’équipe autrichienne reste sur… 18 victoires en 19 courses. Le seul autre succès a été signé par… George Russell au GP du Brésil fin 2022.



Malgré cela, Mercedes est sur la bonne voie, mais Lewis Hamilton n’a pas l’intention de revoir les objectifs à la hausse pour cette année. "Bien sûr je veux faire évoluer la voiture au maximum cette saison, mais mon regard est clairement déjà tourné vers 2024. Je veux que l’on dispose d’une voiture capable de se battre pour la victoire dès la première course. Je ne pense pas qu’il faut absolument qu’on se focalise sur une victoire cette saison. La majorité de nos efforts doit être concentré sur l’an prochain et sur le fait de pouvoir jouer devant, être compétitifs, rivaliser avec les autres. Quand une équipe a un, deux ou trois mois d’avance sur vous en termes de développement, c’est impossible de la rattraper en cours de saison. Et je n’ai pas envie de courir à nouveau après les autres et de jouer encore une fois au chasseur la saison prochaine."