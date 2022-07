F1 Autriche – Grosse frayeur pour Sainz, obligé de quitter sa Ferrari en feu : "Les commissaires ont tardé à arriver"

Catastrophe pour Carlos Sainz au GP d’Autriche. Alors qu’il tente de dépasser Max Verstappen pour glaner une deuxième place à Spielberg, le vainqueur du dernier Grand Prix de Silverstone se voit contraint d’abandonner…. avant de connaître une grosse frayeur.

Proche du champion du monde au 57e tour, l’Espagnol ralentit soudainement, victime d’un souci moteur. Il range alors sa voiture près des graviers mais voit sa Ferrari commencer à prendre feu. Aidé par les commissaires de course, il parvient in extremis à s’extraire du bolide avec qu'elle ne s'enflamme presque entièrement.

Interrogé après la course, l'ancien pilote McLaren revient sur l'incident. "C'était une situation difficile. J'ai essayé de sauter mais la voiture partait en arrière et je ne voulais pas la laisser partir. J'ai vu qu'elle commençait à prendre feu mais les commissaires de course ont tardé à arriver. Heureusement, rien de grave n'est arrivé".

Un dimanche mitigé pour la Scuderia, qui quitte Spielberg inquiète après ce problème technique, mais soulagée après la victoire de Charles Leclerc.

Le Madrilène tentera de tourner la page dans deux semaines, au Grand Prix de France.