F1 Autriche – Fernando Alonso manque un troisième podium cette saison : "On est à la place qu’on mérite"

On n’était plus habitué à voir un podium sans la présence de Fernando Alonso en 2023. Et pourtant, l’Asturien n’a pas fait mieux qu’une sixième place en Autriche, un mois après son plus mauvais résultat de l’année et une septième place en Espagne.

Mais le pilote Aston Martin est loin d’être pessimiste. "Je ne suis pas inquiet pour la suite. Il y a 22 courses cette saison, il y aura des hauts et des bas pour tout le monde mais Ferrari en aura plus que nous".

L’ancien pilote Alpine revient également sur ce rendez-vous autrichien remporté par l’inévitable Max Verstappen et où il a manqué le podium pour la troisième fois seulement cette saison, après avoir accroché quatre fois la troisième place et deux fois la deuxième. "On n’a pas été très rapide ce week-end, on a souffert en qualifications mais aussi durant la course. On a essayé une stratégie différente en partant en pneus durs mais la voiture de sécurité a neutralisé l’avantage qu’on aurait pu tirer en restant plus longtemps en piste. On est à la place qu’on mérite car on n’était pas assez rapide".

Le pilote de 41 voudra en tout cas rapidement regoûter au champagne dès le week-end prochain à Silverstone.