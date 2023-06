F1 Autriche – Fernando Alonso : "Le format sprint peut nous permettre de battre Red Bull"

Cette saison, Fernando Alonso a pris un abonnement au podium. L’Espagnol y est monté sept fois en huit courses (cinq fois 3e, deux fois 2e) ! Un début de saison complètement fou qui permet au double champion du monde de ne pointer qu’à neuf unités de la deuxième place de Sergio Perez au classement du championnat du monde. Si pour l’heure Red Bull est hors d’atteinte, Aston Martin devra garder un œil sur Mercedes qui semble retrouver un niveau de performance satisfaisant. La marque à l’étoile a même dépassé les verts au championnat constructeur après le grand-prix d’Espagne. Ce retour aux avant-postes permet d’entrevoir quelques passes d’armes entre deux papys du plateau : Alonso (41 ans) et Hamilton (38 ans), neuf titres mondiaux à eux deux. 2e et 3e au Canada, ils ont offert un beau duel aux fans. L’ancienne génération vient donc encore bel et bien titiller la jeune garde, quoi que, la réflexion fait sourire Fernando : “Oui c’était sympa, mais… il n’y avait qu’une seule génération à Montréal (rire), on attend toujours les jeunes. “



Montréal où Aston Martin avait apporté les premières évolutions majeures sur sa monoplace. L’équipe de Lawrence Stroll le sait, la course au développement sera l’élément clé de la saison pour résister au retour de Mercedes et à un éventuel regain de forme de Ferrari. Il en faudra plus par contre pour aller concurrencer Red Bull ou en tout cas il sera nécessaire de compter sur des circonstances favorables. De ce côté-là, un week-end sprint comme ce week-end en Autriche pourrait permettre de venir mettre des bâtons dans les roues de Red Bull.



“Oui peut-être qu’il y a plus de chance de battre Red Bull sur un format de week-end comme ça “, confirme Alonso. “S’il ne démarre pas du bon pied, ils ont moins de temps pour redresser la barre par la suite et revenir à leur niveau de performance habituel. En même temps le problème c’est qu’ils ne débutent jamais du mauvais pied (rire). Ils sont très vite dans le bain et deviennent imbattables. Donc je m’attends à ce que Red Bull soit encore l’équipe à battre ici en Autriche. Mais attendons de voir parce qu’un autre élément pourrait rentrer en ligne de compte : la météo. Elle devrait jouer un grand rôle ce week-end. Les prévisions changent tours les jours. Donc gardons un œil sur le ciel, il pourrait nous amener la dose de chance nécessaire. “