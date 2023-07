F1 Autriche – Charles Leclerc "en galère complet" sous la pluie : "J’ai énormément de mal à conduire la voiture"

Charles Leclerc a passé un sale samedi en Autriche. En difficulté que ce soit lors du Shootout, la course qualificative, ou lors de la course sprint (12e après être parti 9e) remportée par Max Verstappen, le pilote Ferrari s’est plaint de sa voiture à l’interview.

"On n’y arrive pas. Enfin… de mon côté du garage, car Carlos Sainz fait une belle course. Moi je suis en galère complet. Ça fait trois week-ends qu’on se retrouve dans ces conditions avec des pneus slicks sur une piste à moitié mouillée à moitié sèche. Et je n’ai pas du tout de feeling. J’ai énormément de mal à conduire la voiture. Je n’ai pas confiance. Ce n’est pas un problème de stratégie, on n’est juste pas rapide", a expliqué le Monégasque au micro de Gaëtan Vigneron.

Charles Leclerc, deuxième sur la grille dimanche au Grand Prix d’Autriche, veut vite rebondir : "Me battre pour la 11e place, ça ne m’intéresse pas. On est loin des performances que j’ai envie de faire. Il faut que je comprenne ce qu’il ne va pas dans ces conditions".

Prochain rendez-vous ? Ce dimanche dès 14h30 sur Tipik pour suivre Warm Up avant de vivre le départ du neuvième Grand Prix de la saison dans la foulée.