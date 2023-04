F1 Australie : Verstappen grand favori… mais attention aux Mercedes (direct vidéo et commenté à 6h30)

Place à la troisième course de la saison ce dimanche en Australie ! Logiquement, Max Verstappen s’est offert la pole au volant d’une Red Bull au-dessus du lot.

Mais le double champion du monde devra particulièrement faire attention aux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton, surprenants deuxième et troisième. Quant à Fernando Alonso, il s’élancera quatrième et visera un troisième podium en autant de Grands Prix. Plus loin, Sergio Pérez aura pour mission de réparer son erreur commise samedi, le contraignant à partir bon dernier. Côté Ferrari, pas de miracle attendu mais Charles Leclerc et Carlos Sainz tenteront de jouer les trouble-fêtes sur le tracé australien.

Alors qui inscrira son nom au palmarès de l’Albert Park ? Rendez-vous ce dimanche dès 6h30 pour Warm Up avant le départ dans la foulée. Un évènement à vivre en direct sur Tipik.