F1 Australie – Verstappen en désaccord avec les décisions en fin de course : "Le deuxième drapeau rouge n’était pas nécessaire"

Max Verstappen a remporté un chaotique Grand Prix d’Australie ce dimanche. Avec deux victoires en trois courses, le double champion du monde fait la bonne opération du week-end et caracole en tête du classement des pilotes.

Mais le natif de Hasselt revenait sur cette fin de course marquée par l’incertitude. "C’était très chaotique ce dimanche. Le deuxième drapeau rouge n’était pas nécessaire, on aurait simplement pu déployer la voiture de sécurité. Cela a créé encore plus de chaos car les pneus étaient froids après le drapeau rouge et la voiture de sécurité roulait super lentement. Tout le monde a eu du mal au premier virage. De mon côté, la voiture était très bonne et avait un bon rythme".

Auteur de son premier podium de l’année, Lewis Hamilton était ravi. "C’est un résultat incroyable pour nous. On pensait qu’on aurait du mal pendant quelques courses en attendant de trouver des solutions. On arrive finalement à accrocher le top 3 aux qualifications et j’ai pu me battre aux avant-postes avec Fernando Alonso en course. Même si c’est très dommage que George Russell ait dû abandonner car il a fait un boulot formidable".

Troisième, Alonso décroche le 101e podium de sa carrière. Le troisième en autant de courses au volant de son Aston Martin. "C’était très déroutant, on a vécu une montagne russe d’émotions. Mais on finit troisième et quatrième, c’est très positif pour l’équipe. Ce n’était pas une course facile. Mercedes avait un bon rythme, tout comme Ferrari et Alpine. J’ai essayé de forcer une erreur de Hamilton mais il a roulé comme le champion qu’il est. On prend donc cette troisième place ! Maintenant place à une course au développement de la voiture en dehors des circuits. On verra les premiers résultats dès notre retour en Europe".

Et ce retour en Europe se fera dès le 30 avril dans les rues de Bakou.