F1 Australie – Sainz et Leclerc fatalistes : "Red Bull a tué la concurrence", "Pas de miracle ce week-end", "On ne reviendra pas à court terme"

La Formule 1 débarque en Australie ce week-end et du côté de Charles Leclerc et de la Scuderia Ferrari, on est loin, très loin de la confiance et de la sérénité de l’an dernier. En 2022, avant d’entamer le troisième rendez-vous de la saison, le Monégasque restait sur une victoire à Bahreïn (ndlr : un doublé Ferrari) et une deuxième place en Arabie saoudite après un somptueux duel avec Max Verstappen. Le pilote Scuderia avait ensuite enchaîné avec succès à Melbourne lui offrant déjà 46 unités d’avance sur son rival néerlandais. "Forcément j’ai d’excellents souvenirs ici avec ma victoire de l’an dernier. Mais on n’arrive pas du tout dans les mêmes conditions cette fois-ci. Notre performance globale n’est pas aussi bonne qu’en 2022. Et au vu de notre performance lors des deux premiers rendez-vous, il n’y aura pas de miracle ce week-end."



Il est vrai que le scénario 2023 est complètement différent. Charles Leclerc reste sur un abandon à Bahreïn, une 7e place à Djeddah et ne compte que six petites unités au championnat où il occupe le 8e rang seulement. Mais en dehors de ce début de saison manqué, le plus inquiétant reste la performance actuelle de la SF-23. L’horizon des prochains grands prix ne semble pas spécialement plus réjouissant au vu des performances de l’écurie Red Bull : "La voiture est une évolution de l’an dernier, poursuit Leclerc. Mais ce n’est pas du tout suffisant pour le moment surtout quand on voit le rythme des Red Bull en course. En qualification on est bien présents depuis le début de saison. Le dimanche, on parvient à certains moments à extraire le maximum de la voiture, mais cela tient à très peu de choses. Quand la monoplace est plus lourde avec l’essence embarquée et qu’on perd en grip, on atteint vite les limites. À ce moment-là on commence à souffrir."



Même constat du côté de son équipier, Carlos Sainz. L’Espagnol ne peut que constater que la Scuderia a perdu du terrain. "Red Bull a tué la concurrence avec une voiture nettement supérieure à toutes les autres". Les Ferrari ont même terminé derrière Mercedes sur la piste de Djeddah il y a quinze jours. "C’est une surprise pour nous de constater que nous ne sommes pas aussi performants que l’an dernier surtout en rythme de course. On sait où se situent nos faiblesses, mais nos lacunes ne seront pas comblées et une course, ni en un mois, parce que l’écart avec Red Bull est énorme. C’est sans doute l’un des plus grands de ces dernières saisons."