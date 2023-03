F1 Australie – Mike Krack ravi des débuts de Fernando Alonso chez Aston Martin : "Il est exemplaire et travaille énormément"

S’il y a bien une écurie qui a surpris en ce début de saison, en plus de l’énorme domination de Red Bull, c’est sans aucun doute Aston Martin.

Habituée aux dernières places la saison passée, l’équipe de Lawrence Stroll a apporté de nombreux changements pour devenir la deuxième force du plateau. Parmi les nouveautés, Lance Stroll a vu Fernando Alonso devenir son nouveau coéquipier, prenant la place du retraité Sebastian Vettel. Et le double champion du monde n’a pas tardé à s’habituer à sa nouvelle monoplace, comme l’explique le directeur des Verts, Mike Krack. "Ça a été une confirmation. Il a apporté beaucoup d’énergie et de positive attitude. Il est exemplaire et travaille énormément, ça apporte une motivation supplémentaire. Son centième podium est d’ailleurs une belle façon de célébrer tout cela".

Le Luxembourgeois a ensuite tenu à évoquer cette excellente forme d’Aston Martin, tout en se montrant prudent. "C’est dur de faire des prédictions. On essaie de développer au mieux la voiture avec le temps mis à disposition mais cela ne veut pas spécialement dire que la monoplace sera meilleure".

Avant de conclure. "Pour nous, c’est très important de bien comprendre la voiture avant de la développer car il est très facile de prendre une mauvaise direction et de dépenser beaucoup d’argent inutilement. C’est pour cela qu’on profite de chaque opportunité pour rouler et essayer de comprendre les points faibles de la voiture. On croit beaucoup en notre écurie, toutes les promesses dites ont été tenues".