F1 Australie : Max Verstappen version féminine, Valtteri Bottas à la mode australienne, jeudi détendu dans le paddock de Melbourne

Le paddock du grand prix de Formule 1 d’Australie est réputé pour être l’un des plus détendu de la saison. Confirmation encore ce jeudi lors de la première journée au circuit traditionnellement réservée aux activités média.



Le Finlandais Valtteri Bottas a fait une arrivée remarquée dans les installations de l’Albert Park en affichant un look à l’australienne : short, tongs et débardeur reprenant une reproduction de lui et sa coupe mulet dans le dos. Un look devenu signature pour le Finlandais. En effet, sur l’avant du vêtement, on peut également lire : VB " The Mullet ".



Décontraction totale donc pour le pilote Alfa Romeo qui a agrémenté le tout d’une moustache qu’il arbore depuis le début de la saison.



Bottas adore l’Australie et pour cause sa femme, Tiffany Cromwell, cycliste professionnelle est elle-même Australienne. “J’adore tellement ce pays et ce week-end de grand prix et toute l’atmosphère qu’il y a autour. “