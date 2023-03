F1 Australie : Max Verstappen et Red Bull intouchables ? Suivez les qualifications (direct vidéo 7h)

Après deux Grand Prix disputés au Moyen-Orient, la Formule 1 pose ses valises en Australie ce week-end. Il faudra donc se lever tôt ce samedi pour assister à la bagarre pour la pole.

Après deux week-ends d’ultradomination des Red Bull, les regards seront tournés vers leurs concurrents. Mais Ferrari a d’ores et déjà annoncé qu’il n’y aurait pas de miracle ce week-end, même si la Scuderia semble pouvoir titiller les voitures au taureau ailé sur un tour.

Aston Martin et Fernando Alonso tenteront de confirmer leurs progrès et d’enchaîner avec un troisième podium de suite. Mercedes va essayer de rester à la bagarre pour finir devant la Scuderia.

Vainqueur la saison dernière down under, Charles Leclerc tentera de retrouver un peu le sourire après son abandon lors du GP d’ouverture et sa septième place à Jeddah.

