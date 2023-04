F1 Australie – les Mercedes heureuses de se retrouver aux avant-postes : "C’est un résultat exceptionnel pour nous"

Si Max Verstappen s’est offert la pole en Australie, lors du troisième rendez-vous F1 de la saison, les Mercedes sont bien la sensation de ce samedi à Melbourne. George Russell et Lewis Hamilton s’élanceront respectivement deuxième et troisième ce dimanche et auront pour mission d’offrir de gros points aux Flèches d’Argent.

Forcément, l’ancien pilote Williams était ravi à l’issue de la séance. "La voiture ne cesse de gagner en performance, l’équipe fait un boulot formidable. S’élancer deuxième et troisième est un résultat exceptionnel pour nous. Jouer la victoire ? Je ne pense pas, pour être honnête. Si l’on arrive à inquiéter Max après le premier virage, on pourrait peut-être tenter quelque chose. Mais s’il est en tête à ce moment-là, on ne pourra rien faire. En revanche, il n’y a aucune raison de ne pas lutter pour cette deuxième place, ce serait un minimum".

Même son de cloche du côté du septuple champion du monde. "C’est tellement chouette de pouvoir se battre pour la pole. J’avais réalisé un très bon tour pour obtenir la pole provisoire avant que Max n’améliore. J’en attendais mieux de mon dernier chrono mais c’est fantastique de se retrouver dans le top 3. J’espère profiter de mon départ du côté propre de la piste. J’espère que, par magie, on pourra se retrouver devant la Red Bull mais on verra bien".

Et qu’en pense le poleman ? "C’est difficile de comprendre les pneus mais on a fait du bon boulot, je suis content. On a une bonne voiture pour la course, le départ sera capital car d’habitude nous sommes plus compétitifs le dimanche qu’en qualifications".

Alors qui de Verstappen, des Mercedes ou autre surprise aura le dernier mot à l’Albert Park ? Rendez-vous ce dimanche dès 6h30 sur Tipik pour vivre Warm Up avant le départ dans la foulée.