Leclerc s’impose donc sans contestation, sa deuxième victoire cette saison. Perez et Russell grimpent aussi sur le podium. Le top 10 est complété par Hamilton et Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Alpha Tauri) et Alex Albon (Williams).

Au championnat, Leclerc compte désormais 71 points et devance Russell (37), Sainz (33), Perez (30), Verstappen tombant à la 6e place avec 25 points derrière Hamilton (28).

La quatrième manche de la saison, c'est le GP d'Emilie-Romagne, en Italie, dans deux semaines.