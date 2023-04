Après une année 2022 où il a régulièrement joué les avant-postes au volant de sa Ferrari, Charles Leclerc vit un début de saison catastrophique.

Contraint d’abandonner à Bahreïn, il n’a pas pu faire mieux que la septième place en Arabie saoudite alors que les Rouges ne parviennent pas à se rapprocher des Red Bull, Mercedes et même Aston Martin.

Et en plus de tout cela, le Monégasque manque de chance… Parti septième en Australie, l’ancien pilote Alfa Romeo s’est vu contraint d’abandonner lors du premier virage de la troisième manche de la saison après une touchette avec l’Aston Martin de Lance Stroll.

Interrogé à l’issue de la course, Leclerc ne cachait pas sa frustration. "Je ne comptais pas prendre de risque au troisième virage en dépassant Stroll. Mais il a dû freiner brusquement car Fernando Alonso freinait également devant lui. On a donc eu un contact mais je ne le pointe pas du tout du doigt, il n’a rien pu faire. Je suis très frustré, c’est le pire début de saison possible".

Le pilote de 25 ans aura quelques semaines pour trouver des solutions puisque la F1 ne fera son retour que le 30 avril en Azerbaïdjan.