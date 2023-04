F1 Australie – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Un GP chaotique et controversé, Verstappen sur sa planète"

Max Verstappen a remporté le Grand Prix d’Australie de F1. Gaëtan Vigneron débriefe cette course "chaotique et controversée", marquée par de multiples sorties de la safety car et trois drapeaux rouges.



"Depuis quelque temps, les teams ont été très clairs, il faut tout faire pour terminer le Grand Prix en conditions course. On est donc reparti pour deux tours. Et puis, c’est le chaos et l’ironie puisqu’on terminera sous safety car alors qu’on avait mis à drapeau rouge pour éviter cette situation. La grosse discussion concerne l’ordre de départ pour le dernier tour (derrière voiture de sécurité). Le règlement dit qu’il faut se baser sur le dernier point où on peut déterminer la position de tous les concurrents. Et ce dernier est point est la dernière grille de départ puisqu’on n’avait pas accompli assez de distance (avant la nouvelle interruption)", détaille notre spécialiste F1.



La pénalité de Sainz et le mauvais placement de Verstappen lors du dernier départ ont aussi été au cœur des discussions d’un Grand Prix décidément très agité. "Le podium avait quand même très fière allure avec trois champions du monde. Au niveau sportif, Verstappen est sur sa planète. Il suffit de voir la façon dont il a déposé Lewis Hamilton. Il n’y a que la fiabilité qui pourrait à l’occasion lui poser problème et encore. Perez sur l’ensemble d’un championnat ne pourra pas rivaliser avec lui. Mercedes semble la force la plus solide pour venir chatouiller Red Bull. Aston Martin est la super bonne surprise avec le facteur Alonso et Ferrari est l’énorme désillusion. Dur, dur pour Charles Leclerc qui est trop bon pour aller voir ailleurs et être accepté dans un autre top team. Une immense tâche attend Fred Vasseur qui devra passer par une restructuration générale".