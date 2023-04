F1 Australie – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Pérez aurait dû être plus prudent dans ses déclarations"

Fin des festivités ce samedi en Australie, où Max Verstappen s’est offert sa deuxième pole de la saison. Comme d’habitude, Gaëtan Vigneron en profite pour tirer les principaux enseignements de la journée.

Notre envoyé spécial revient sur la 22e pole du double champion du monde et analyse l’erreur de son coéquipier Sergio Pérez, contraint de s’élancer dernier après une sortie de piste en Q1. "Il aurait dû être plus prudent dans ses déclarations, martelant qu’il est désormais candidat au titre, tout comme Verstappen. Il doit d’abord prouver qu’il peut régulièrement répéter le genre de week-end qu’il avait fait en Arabie saoudite".

Notre expert F1 souligne également l’excellent travail de Mercedes. "J’ai l’impression qu’ils vont revenir plus vite aux avant-postes que Ferrari". Des Rouges qui ont effectivement à nouveau déçu ce samedi. Attention également à Fernando Alonso, au volant d’une Aston Martin souvent meilleure en course et qui tentera d’empocher un troisième podium en autant de courses. Autre grosse incertitude ? La météo australienne !

Suite du programme ? Ce dimanche dès 6h30 sur Tipik pour suivre Warm Up avant le départ prévu à 7h, heure belge.