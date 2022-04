F1 Australie : La Formule 1 en plein boum aussi de l’autre côté du monde

Le championnat du monde de Formule 1 retrouve donc l’Australie ce week-end après deux années d’absence suite au Covid. L’occasion de voir que le succès grandissant de la discipline se ressent également de ce côté-là de la planète comme le constate Gaëtan Vigneron.



"Il y a un enthousiasme assez incroyable de la part des Australiens. Il se passe vraiment quelque chose avec la F1 un peu partout dans le monde. C’est aussi la confirmation de ce que l’on vit aux États-Unis avec trois grand prix qui seront sold out (Austin, Miami et Las Vegas). Idem en Europe avec les deux courses en Italie, le GP des Pays-Bas, d’Espagne, de Belgique,…

La discipline est vraiment en pleine explosion. Et le nouveau duel qui se profile entre Max Verstappen et Charles Leclerc est annonciateur d’autres grands moments."