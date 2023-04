F1 Australie – Horner flatté après les louanges de Hamilton : "Surtout quand on connaît les voitures avec lesquelles il a roulé"

"Je n’ai jamais vu une voiture aussi rapide". Cette phrase est signée Lewis Hamilton, pourtant septuple champion du monde, dont six fois avec une Mercedes ultra-dominatrice. Malgré cela, le Britannique affirme ne jamais avoir vu une monoplace aussi impressionnante que la RB19.

Présent en conférence de presse en Australie, cadre de la troisième manche de la saison, Christian Horner est revenu sur cette étonnante déclaration. "C’est tres flatteur évidemment. D’autant plus lorsqu’on connaît les voitures avec lesquelles Lewis a roulé récemment". De quoi enterrer la hache de guerre entre Red Bull et Mercedes au terme d’une fin de saison 2021 plus que tendue entre les deux écuries ?

Le directeur de l’écurie autrichienne en a ensuite profité pour analyser le début de saison parfait de la bande à Max Verstappen, tout en se montrant prudent. "On a évidemment une super voiture jusqu’à présent et avoir réussi deux doublés lors des deux premières courses va au-delà de nos attentes. Mais nous savons que la saison sera très longue, il reste d’ailleurs 21 courses et six sprints. De plus, la concurrence prépare de grosses mises à jour dans les prochaines semaines au moment d’arriver en Europe".

Le Britannique avoue cependant qu’il ne s’attendait pas à voir Red Bull sur une autre planète en ce début d’année 2023. "En toute honnêteté, j’ai été surpris. Mais ça changera de circuit en circuit, et il faudra attendre trois ou quatre courses pour véritablement connaître les forces en présence dans le paddock".