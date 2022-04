F1 Australie : embarquez avec Carlos Sainz sur le "nouveau" tracé de Melbourne

C’est l’un des gros points d’attention du week-end. Habituellement, les circuits proposent trois zones DRS, où les pilotes peuvent ouvrir leur aileron arrière mobile, réduire les traînées d’air et dépasser plus facilement. Mais pour la première fois depuis l’apparition de ce système en 2011, les pilotes bénéficieront de quatre zones DRS, ce qui pourrait donner lieu à plusieurs changements de position par tour.



Une donnée non négligeable quand on sait que la victoire en Arabie saoudite s’était jouée à ces endroits : ni Verstappen, ni Leclerc ne voulaient passer la zone de détection DRS avant la ligne droite des stands en tête pour ne pas être sous la menace d’une contre-attaque.