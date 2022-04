Charles Leclerc (Ferrari) a été le plus rapide des qualifications, ce samedi, sur le tracé de Melbourne où se déroulera dimanche le GP d'Australie.

Le Monégasque a devancé Max Verstappen (Red Bull).

La deuxième ligne de la 3e manche de la saison sera partagée par le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), 3e, et le Britannique Lando Norris (McLaren).

La séance a été marquée et retardée par deux sorties de route : une collision entre Stroll et Laitifi en Q1 et un tout de droit de Fernando Alonso en Q3.