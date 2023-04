F1 Australie – Aucune tension chez Alpine après l’accrochage entre Ocon et Gasly : "Pierre s’est excusé"

C’est une information bien connue dans le paddock de F1 : Pierre Gasly et Esteban Ocon n’étaient pas les meilleurs amis du monde par le passé. Et un signe du destin a pourtant fait que les deux Normands soient désormais coéquipiers chez Alpine. L’un et l’autre ont affirmé à plusieurs reprises qu’ils ont fait table rase du passé pour aider l’écurie française à avancer.

Les deux hommes semblent en tout cas respecter ces promesses puisqu’il y avait bien matière à recréer une tension au dernier GP d’Australie. Bien dans le coup à Melbourne, Gasly pensait accrocher une superbe quatrième place… Avant une fin de course complètement chaotique. À deux tours de la fin et après un redépart suite à un deuxième drapeau rouge, les deux Français s’accrochent, ruinant tout espoir de marquer des gros points.

Mais pas question de créer un quelconque malaise dans l’écurie d’Otmar Szafnauer. "Le reste de la course a été super positif. On avait un très bon rythme mais on a manqué de chance. C’est difficile à digérer, ce dernier départ était chaotique. Pierre ne m’a pas laissé de place mais ça aurait pu être n’importe qui d’autre. Il s’est excusé après la course donc tout va bien", argumente Ocon.

Même son de cloche du côté de l’ancien pilote AlphaTauri, logiquement déçu après la course remportée par Max Verstappen. "Je n’ai pas grand-chose à dire, je suis juste super déçu. Je vais retenir le positif : on ne s’attendait pas à lutter face aux Ferrari et à l’Aston Martin de Fernando Alonso".

Les Normands auront l’occasion de prendre leur revanche à Bakou le 30 avril prochain.