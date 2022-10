F1 Austin : Verstappen peut rejoindre Schumacher et Vettel, Red Bull proche du doublé,… les derniers enjeux de la saison

Le titre constructeur et la lutte pour la deuxième place au classement pilotes constituent les enjeux du Grand Prix de F1 des Etats-Unis, où Max Verstappen, désormais double champion du monde, tentera d’égaler le record de 13 victoires sur une saison détenu conjointement par Michaël Schumacher (en 2004) et Sebastian Vettel (en 2013).



Le champion du monde peut en effet égaler dimanche le record des deux pilotes allemands. Il faudra nuancer ce possible record après le 22e et dernier GP de 2022, au prorata du nombre de courses : en 2004 il y en avait dix-huit, et en 2013 dix-neuf.

"Super Max" peut aussi, à terme, battre le record de points au championnat. Il en compte 366, soit 47 de moins que Hamilton quand il avait totalisé 413 unités en 21 GP en 2019.

À l’occasion du rendez-vous américain de ce week-end, Verstappen arborera un casque customisé avec les étoiles du drapeau des USA, une référence également présente sur les monoplaces Williams. Histoire de célébrer les dix ans de présence d’Austin au calendrier et de rappeler que la conquête de l’Amérique ne fait que s’accentuer pour la F1, qui a inauguré au printemps le GP de Miami et investira les rues de Las Vegas en 2023.