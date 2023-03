F1 - Aston Martin : entre progrès fulgurants et volonté de ne pas s'enflammer

Les essais de Formule 1 à Bahreïn terminés, tous les regards vont se tourner vers la première course de la saison qui se déroulera également ce week-end du côté du petit Etat insulaire du golfe Persique. Même si les Ferrari, Red Bull et autres Mercedes ont été les principales attractions de ces premiers tours de roues, une autre équipe a énormément attiré l’attention : Aston Martin.

Après des essais hivernaux riches en datas et informations, beaucoup estiment que l’écurie verte est une des équipes à suivre cette année. On ne peut en effet que leur donner raison lorsque l’on constate l’avancée de l’équipe depuis la fin de la saison 2022 et le rythme affiché par les deux monoplaces sur le circuit. De quoi même faire peur à Kevin Magnussen (Haas). "Aston Martin a été très impressionnant ces trois jours d’essais. Je pense qu’ils ont peut-être fait un grand pas", a-t-il expliqué.

"Un grand pas", c’est en effet la formule qui revient souvent au moment de décrire les progrès d’Aston Martin. Derrière Williams qui a toujours son énorme trou à combler à l’arrière du peloton, ce sont bel et bien les verts qui ont fait le meilleur progrès en termes de temps gagné par rapport aux essais de 2022.

Du côté du Team principal de Red Bull Christian Horner, on n’est pas surpris de cette amélioration. "Je pense qu’ils ont fait un grand pas. On dirait que leur concept les a amenés sur la bonne voie et ils n’ont pas l’air d’être très loin. Fernando Alonso en particulier semble très compétitif".