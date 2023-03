La F1 est de retour ce week-end ! Après un premier rendez-vous à Bahreïn il y a quinze jours, le grand cirque de la Formule 1 pose désormais ses valises en Arabie saoudite, du côté de Djeddah.

Les vingt bolides étaient de sortie dès 14h30 heure belge pour les premiers tours de roue. Et c’est Max Verstappen qui s’est montré le plus rapide des premiers essais libres. Le pilote Red Bull devance son coéquipier Sergio Pérez et les Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll. George Russell et Lewis Hamilton se classent cinquième et sixième, juste devant la Ferrari de Carlos Sainz. De son côté, Charles Leclerc, pénalisé sur la grille ce samedi, pointe au onzième rang.