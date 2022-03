F1, Arabie saoudite : un missile envoyé sur le dépôt pétrolier près du circuit, l’attentat revendiqué mais le Grand-Prix peut continuer

Alors que la première séance d’essais avait lieu au Grand Prix d’Arabie saoudite, un nuage de fumée noire a pu être aperçu au loin et une forte odeur de pétrole s’est fait sentir. En cause, un incendie sur une usine d’Aramco, compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures, située à une dizaine de kilomètres. Les rebelles du Yémen ont revendiqué l’attaque, a indiqué l’agence de presse Reuters. Ces derniers jours, ils auraient tiré sur le même dépôt à Djeddah.

Des images qui ont pu être commentées par notre envoyé spécial pour ce Grand-Prix, Gaëtan Vigneron. "On le voit derrière moi, un nuage de fumée qui se dégage au loin. Des installations de la compagnie pétrolière locale auraient été touchées par un missile."

Toutefois, le Grand Prix "peut continuer comme prévu" malgré les attaques commises a assuré le promoteur du championnat, Formula 1.

"Formula 1 est en contact étroit avec les autorités compétentes à propos de la situation actuelle. Les autorités ont confirmé que l’événement pouvait continuer comme prévu et nous resterons en contact étroit avec elles et toutes les écuries et nous suivrons de près la situation", a précisé l’organisateur dans un communiqué.