F1 Arabie saoudite : suivez les qualifications sur le tracé de Jeddah (direct vidéo 17h53)

Après la première démonstration de Red Bull lors du GP d’ouverture à Bahreïn, la F1 débarque en Arabie saoudite ce week-end. Ferrari est déjà sous pression après l’abandon de Charles Leclerc et les dix places de pénalité dont il écope à Jeddah pour avoir déjà remplacé pour la troisième fois l’unité de contrôle (l’ECU) alors que seules deux ECU sont autorisés sur la saison.

Le Monégasque devra donc réaliser de bonnes qualifications s’il ne veut pas partir trop loin et laisser le champ totalement libre à Max Verstappen. Mercedes devra également réagir après une première course compliquée qui a vu Hamilton finir 5e et Russell 7e.

Aston Martin et Fernando Alonso tenteront, eux, de confirmer leur bon week-end d’ouverture qui avait permis à l’Espagnol de monter sur le podium.

Les qualifications sont à suivre dès 17h53 sur Tipik.