F1 Arabie saoudite – Pierre Gasly croit en sa nouvelle écurie : "Alpine a tous les outils pour arriver au plus haut niveau"

Neuvième à Bahreïn après s’être élancé dernier, Pierre Gasly a montré de belles choses pour sa première course au volant d’une Alpine.

Et l’ancien pilote Red Bull et AlphaTauri ne considère pas l’écurie française comme une catégorie intermédiaire malgré le retard sur Red Bull, Ferrari, Mercedes et Aston Martin. "Ce ne serait pas juste de tirer des conclusions après un seul week-end de course. Il faudra faire la moitié d’une saison pour réellement comprendre. Mais ce que je peux voir en termes de mentalité, d’infrastructures, de travail et de développement, c’est très impressionnant. Très clairement, il y a un énorme potentiel et je suis confiant sur le fait qu’Alpine a tous les outils pour arriver au plus haut niveau".

Avant de poursuivre. "Les quatre écuries devant ont fait du bon travail mais je fais confiance à mon équipe. On n’a roulé que sur un tracé depuis le début de la saison donc ça va être intéressant de voir les différentes forces".

Même son de cloche du côté de son coéquipier Esteban Ocon. "On n’a fait qu’une piste, c’est un peu court pour tirer des conclusions".

Alpine voudra en tout cas réussir ses qualifications ce samedi. Une séance à suivre à partir de 18h sur les médias de la RTBF.