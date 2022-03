F1 Arabie saoudite : Perez surprend Ferrari et s’offre la pole, Hamilton seulement 16e

Sergio Perez a surpris les Ferrari et réalisé la pole en Arabie saoudite, juste devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Max Verstappen est lui quatrième. Ferrari confirme sa bonne forme mais ne réalise donc pas une seconde pole consécutive. Samedi catastrophe pour Mercedes. Lewis Hamilton a été éliminé en Q1 pour la première fois depuis 2017 alors que Russell est sixième.

Malgré les attaques perpétrées par des rebelles yéménites Houtis sur une installation proche du circuit de Jeddah ce vendredi, les qualifications ont bien lieu ce samedi.

Alors que les premiers chronos tombent, Nicholas Latifi se loupe et envoie sa Williams dans le mur. Le drapeau rouge est agité après seulement six minutes de Q1.

Une Q1 qui voit Ferrari confirmer sa bonne forme du moment. Charles Leclerc, qui était le plus rapide lors des trois séances d’essais libres est troisième, derrière son équipier Carlos Sainz qui réalise le meilleur temps et Max Verstappen.

Lewis Hamilton est, lui, en grande difficulté. Le septuple champion du monde est 16e alors qu’il reste moins de deux minutes au chrono. Dans son dernier tour, le Britannique parvient difficilement à améliorer son chrono et se retrouve 15e et dernier qualifié mais Lance Stroll bat son chrono dans la foulée et élimine Lewis Hamilton en Q1. Une première depuis 2017 !

La Q2 se passe sur les mêmes bases. Ferrari et Red Bull sont devant. Bottas et Alonso sont bien dans le rythme et Mick Schumacher confirme que la Haas est dans le coup cette saison. L’Allemand occupe la neuvième place à cinq minutes de la fin de la Q2 mais en voulant améliorer son chrono, le pilote Haas sort mal d’un virage et perd le contrôle de sa monoplace pour finir sa course dans le mur, deuxième drapeau rouge de ces qualifications.

Après près de 30 minutes d’arrêt pour nettoyer la piste, la session reprend et Mercedes a la confirmation qu’ils ne sont pas dans le coup. Russell passe tout juste en Q3, en 10e position. McLaren souffre également. Norris est 11e, Ricciardo est 12e. Zhou, Schumacher et Stroll sont également éliminés.

En Q3, Ferrari se montre une nouvelle fois plus rapide lors des premières minutes. Sainz réalise le meilleur temps devant Leclerc alors que Verstappen n’est que sixième après une petite erreur lors de son premier tour rapide, dépassé par la suite par Russell et Bottas.

La deuxième tentative chamboule la hiérarchie. Leclerc réalise un tour de folie et dépasse son équipier Sainz. Alors que le Monégasque pense s’octroyer la pole, Perez réalise un magnifique tour et vient prendre la première place. Leclerc est deuxième, Sainz est troisième alors que Verstappen est quatrième. Russell vient limiter les dégâts pour Mercedes et prend la sixième place. Mick Schumacher a été transporté en hélicoptère à l’hôpital pour des examens approfondis mais est en bonne santé. Günther Steiner a toutefois précisé que le pilote allemand pourrait ne pas être au départ de la course ce dimanche.