F1 Arabie saoudite : Pérez s’offre la pole, Verstappen quinzième après un problème mécanique

Le monde de la F1 avait les yeux rivés sur le rapide circuit urbain de Djeddah, en Arabie saoudite, ce samedi soir pour les essais qualificatifs. Et c’est Sergio Pérez (Red Bull) qui s’est offert la pole devant Charles Leclerc (Ferrari) et Fernando Alonso (Aston Martin). Le Monégasque partira cependant douzième après une pénalité de dix places sur la grille. La grosse surprise du jour est la décevante quinzième place de Max Verstappen, victime d’un souci de boite de vitesse en Q2.

En revanche, pas de grande surprise en Q1, si ce n’est l’élimination de la McLaren de Lando Norris . Les autres déçus sont les AlphaTauri de Nyck de Vries et Yuki Tsunoda , ainsi que les Williams d’ Alexander Albon et Logan Sargeant .

Le grand tournant de cette séance a lieu en Q2 et un souci mécanique pour Verstappen, contraint de ranger sa Red Bull aux stands à plus de cinq minutes de la fin. Le double champion du monde s’élancera donc à la quinzième place. Les Haas et les Alfa Romeo sont les autres éliminés de la Q2.

Pérez signe ensuite le meilleur chrono lors de son premier tour en Q3, devant Leclerc et George Russell. Un temps suffisant pour s'offrir sa deuxième pole à Djeddah.

