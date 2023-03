F1 Arabie saoudite : Pérez s’impose devant un Verstappen parti quinzième

Comme à Bahreïn, Red Bull confirme son excellent début de saison avec un nouveau doublé. Cette fois, Sergio Pérez devance son équipier Max Verstappen, pourtant parti quinzième, pour s’offrir le GP d’Arabie saoudite. Sur la troisième marche du podium, Fernando Alonso écope d'une pénalité après la cérémonie pour avoir mal purgé une autre pénalité durant la course. Tout profit pour George Russell qui glane donc la troisième place. Le pilote Aston Martin se classe alors quatrième.

En pole, Checo se fait rapidement doubler par Alonso au départ, mais l’Asturien écope de cinq secondes de pénalité dans la foulée pour une mauvaise position sur la grille. Quelques tours plus tard, le pilote Red Bull reprend la tête du GP. Place qu’il ne quitte plus jusqu’à la fin de la course.

Partis douzième et quinzième, Charles Leclerc et Verstappen entament leur mission remontée et atteignent rapidement le top 10. Mais le grand tournant de ce dimanche a lieu au 18e tour et l’abandon de Lance Stroll. Victime d’un souci mécanique, le Canadien est obligé de ranger son Aston Martin et oblige la voiture de sécurité à intervenir. Tout profit pour plusieurs pilotes, dont Alonso, qui purge sa pénalité et Verstappen, qui rentre aux stands sans perdre trop de temps. A la sortie de la voiture de sécurité, le double champion du monde laisse Russell et Alonso sur place pour se classer deuxième à la mi-course.

Les Red Bull gèrent ensuite calmement la fin de la course pour offrir un deuxième doublé en deux courses à l’écurie autrichienne. Quant aux Ferrari, Carlos Sainz finit sixième, devant son coéquipier monégasque.

Rendez-vous désormais le 2 avril prochain pour le troisième GP de la saison en Australie.