F1 Arabie saoudite : Mick Schumacher ne participera pas à la course après son gros crash en qualifications

Mick Schumacher a été victime d'un gros crash ce samedi lors des qualifications du GP d'Arabie saoudite sur le tracé de Jeddah. Le pilote allemand a heurté le mur de plein fouet lors de la Q2 et a été transporté en hélicoptère à l'hôpital pour des examens approfondis.

Si le pilote se porte bien, Haas a annoncé qu'il ne prendrait pas le départ de la course ce dimanche et que l'écurie ne présenterait donc qu'une seule voiture sur la grille.

Au moment de son accident, le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher occupait la neuvième place et poussait pour se qualifier pour la première fois en Q3.

Son équipier Kevin Magnussen s'est lui qualifié en 10e position et confirme donc que l'écurie américaine se battre cette saison au milieu du peloton et ne trainera plus la patte en queue de groupe.

Le Mexicain Sergio Perez s'est, lui, emparé de la première pole de sa carrière devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr.