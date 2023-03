F1 Arabie saoudite – Max Verstappen revient sur son problème mécanique : "On va essayer de limiter les dégâts pour la course"

Quelle séance qualificative en Arabie saoudite pour le deuxième rendez-vous F1 de la saison ! Alors qu’on attendait Max Verstappen signer sa deuxième pole de la saison, le double champion du monde a été victime d’un problème mécanique et s’élancera donc quinzième. Tout profit pour son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez, qui s’élancera donc devant tout le monde ce dimanche.

Forcément, Checo était ravi à l’issue de la deuxième pole de sa carrière. La première ? Sur le même tracé, en 2022. "Ce circuit me réussit bien ! J’ai fait un très bon tour l’année passée et j’ai réussi à faire de même ce samedi malgré une journée difficile, notamment lors des essais libres. Mais tout peut arriver en course, c’est facile de partir à la faute sur ce circuit".

Deuxième mais rétrogradé de dix places, Charles Leclerc avait tout de même le sourire. "Je suis très content de mon tour. On est cependant encore loin et on doit continuer à travailler. La pénalité ? C’est frustrant d’être aussi loin de la pole. Red Bull est sur une autre planète même si notre rythme de course n’est pas trop mal ce week-end. Les six ou sept premières voitures sont très proches mais le but est de revenir et de viser le podium".

Troisième, mais deuxième au départ, Fernando Alonso confirme l’excellent début de saison d’Aston Martin. "C’est très différent de Bahreïn. C’est la première fois que les voitures de 2023 testaient un nouveau circuit. Être compétitif ici est très positif car on sait que la voiture peut être forte dans n’importe quelle circonstance. Je pense que Max sera sur le podium et qu’il peut même gagner la course. De notre côté, on va essayer de marquer un maximum de points, sans prendre de risques insensés".