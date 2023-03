F1 Arabie saoudite – Max Verstappen prudent malgré un début de saison parfait de Red Bull : "On doit toujours essayer de s’améliorer"

Quel début de saison parfait pour Max Verstappen et Red Bull. Victorieux lors du premier rendez-vous de la saison à Bahreïn, le double champion du monde est arrivé un jour en retard en Arabie saoudite après avoir subi quelques maux de ventre.

Mais le Néerlandais a tout de suite tenu à rassurer au micro de Gaëtan Vigneron. "Tout le monde tombe malade de temps en temps. Ça arrive, vous tombez malade et vous avez besoin d’un jour de plus à la maison. Rien ne change, je suis resté en contact avec l’équipe et j’ai travaillé sur le simulateur. La préparation n’a pas vraiment changé".

Alors que l’écurie autrichienne semble être au-dessus du lot, le natif de Hasselt a tenu à garder les pieds sur terre. "On doit toujours essayer de s’améliorer. On ne doit pas penser que tout est parfait. On arrive d’ailleurs sur un nouveau circuit pour un nouveau week-end, ce ne sera pas comme à Bahreïn. Nous sommes rapides mais Ferrari pourrait être dans le coup en vitesse pure. On se battra pour la pole et la course sera différente, même si c’est trop tôt pour le dire".

Verstappen tentera donc de s’offrir sa deuxième pole de la saison lors d’une séance à suivre ce samedi dès 18h sur les médias de la RTBF.