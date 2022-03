F1 Arabie Saoudite, Max Verstappen : "Ferrari semble un peu devant"

Malchanceux la semaine dernière à Bahreïn, Max Verstappen n'a pas terminé le premier grand-prix de la saison en raison d'un problème technique, une situation plutôt rare pour le champion du monde habitué à terminer les courses, la plupart du temps dans les points. " J'ai évidemment confiance dans l'équipe pour résoudre les problèmes que nous avons rencontrés la semaine dernière" a t'il expliqué ce vendredi avant les premières séances d'essai. "La voiture en tant que telle est compétitive mais de là à pouvoir s'imposer ce week-end, je ne sais pas si c'est envisageable. Ferrari semble un peu devant mais la piste est différente de la semaine dernière, il y a beaucoup de changements. J'espère donc que nous pourrons disposer d'une voiture au top. Nous avons déjà travaillé beaucoup mais il y aura encore des choses à améliorer ici. Ferrai semble disposer d'une meilleure pointe de vitesse mais le circuit ici est différent. Nous devons penser aux futurs développement et rester focalisés sur ce que nous avons à faire."

A la bagarre avec Charles Leclerc avant son avarie technique, le pilote néerlandais a chaleureusement félicité le Monégasque après sa victoire à Bahreïn, pourtant les deux pilotes ont parfois eu une relation tendue. "Quand nous roulions en karting, il y a avait inévitablement de la tension parce que tout le monde rêvait d'aller en F1. Maintenant que nous sommes tous les deux au plus haut niveau, les choses sont différentes. On a vu en plus une belle bagarre entre nous la semaine dernière. Nous avons sincèrement une bonne relation."