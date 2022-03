F1 Arabie Saoudite, Lewis Hamilton : "J'ai conscience que ce sera un week-end compliqué"

Troisième du premier grand-prix de la saison la semaine dernière à Bahreïn, Lewis Hamilton a eu peu de possibilité de mettre à profit le court laps de temps entre les deux premières courses de la saison. "Ces quelques jours entre Barheïn et l'Arabie Saoudite, c'est peu de temps pour faire des changements importants" a t'il expliqué au micro de Gaëtan Vigneron, envoyé spécial de la RTBF à Jeddah. "Mais j'espère que nous allons pouvoir profiter du week-end pour mieux comprendre comment fonctionne cette voiture. Nous sommes toujours en train de déterminer précisément ce qui pose problème et tenter de réparer tout cela. Nous ne sommes évidemment pas à la position que nous aurions souhaité mais ce que je sais c'est que toute l'équipe raffole des défis et que tous les gars aiment solutionner les problèmes."

L'écurie Mercedes, habituellement dominatrice, n'est pas habituée à devoir courir après le temps et la concurrence mais cela n'affecte pas l'ambiance ni l'atmosphère au sein de l'équipe. "Ces événements nous rapprochent et font de nous une équipe encore plus soudée."

Quant à la piste et aux conditions de course, le vice-champion du monde les trouvent particulièrement difficiles. "Cette piste est très compliquée parce que c'est tellement rapide. La différence avec la saison dernière, c'est que nous avons couru ici en fin de saison, que nous avions travaillé presque un an sur la voiture et qu'elle était au top. Cette année, nous en sommes qu'au début du championnat. J'ai donc conscience que ce sera un week-end compliqué mais nous allons comme toujours faire le maximum."