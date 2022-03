F1 Arabie saoudite : Leclerc toujours le plus rapide en essais libres 3

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix d'Arabie Saoudite, 2e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le Circuit urbain de Jeddah (6,174 km).

Après de longues heures d'échanges entre les pilotes, les patrons d'écuries et les dirigeants de la F1 dans la nuit de vendredi à samedi, le GP se déroule finalement "comme prévu" au lendemain de l'attaque d'un site pétrolier proche du circuit par les rebelles yéménites Houthis.

"De longues discussions se sont tenues entre les parties prenantes, les autorités gouvernementales saoudiennes et les agences responsables de la sécurité qui ont donné des assurances complètes et détaillées sur la sécurité de l'événement", ont précisé le promoteur Formula 1 et la Fédération internationale de l'automobile (FIA) dans un communiqué à la mi-journée.

Vainqueur du premier GP de la saison dimanche dernier et le plus rapide des deux séances de la veille, Leclerc a cette fois bouclé son meilleur tour en 1 min 29 sec 735/1000, 33/10000 devant le champion néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et 98/1000 devant le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull).

L'Espagnol Carlos Sainz Jr, dont on a vu la Ferrari rebondir exagérément, est pointée à 274/1000. Le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ferme le Top 5 à 295/1000 et devance les Français Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (AlphaTauri), dont la séance a été écourtée par un problème d'arbre de transmission.

Les Mercedes difficiles à maîtriser des Britanniques Lewis Hamilton et George Russell sont 11e et 14e à 972/1000 et 1 sec 248/1000.

Les qualifications sont programmées à 20h00 locales (18h00 françaises). Suivra la course dimanche à 20h00 (19h00).

L'attaque à Jeddah fait partie d'une vague revendiquée par les Houthis vendredi, à la veille du septième anniversaire de l'intervention de la coalition militaire dirigée par Ryad au Yémen pour soutenir le gouvernement face aux rebelles proches de l'Iran.

Elle a provoqué un gigantesque incendie et un nuage de fumée noire visibles depuis le circuit à partir des essais libres 1.

. 3e séance d'essais libres:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:29.735 (23 tours)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:29.768 (12)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:29.833 (16)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:30.009 (22)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:30.030 (22)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:30.139 (16)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1:30.148 (11)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:30.262 (18)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:30.296 (17)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:30.415 (19)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30.707 (17)

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:30.765 (17)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:30.946 (20)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:30.983 (15)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:31.067 (18)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:31.186 (16)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:31.374 (16)

Nico Hülkenberg (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:31.424 (18)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:31.529 (17)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:31.992 (13)